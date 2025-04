Veja as causas e os sintomas da cárie no dente

Cuidados com a higiene bucal são fundamentais para prevenir esse problema

As cáries estão entre os problemas bucais mais comuns no Brasil e afeta pessoas de todas as idades. Conforme a última edição da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, divulgada em 2024 pelo Ministério da Saúde, mais de 55% da população brasileira apresenta algum grau de cárie dentária.

A pesquisa também aponta que 41,5% da população brasileira apresenta cárie, com uma média de 2,2 dentes cariados por pessoa. Esse problema é especialmente comum entre os adolescentes de 12 a 15 anos, em que a prevalência atinge 57,4%.