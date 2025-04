Almôndega de frango com molho de tomate (Imagem: koss13 | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Culinaria

A alimentação equilibrada é uma das principais aliadas de quem busca ganhar massa muscular, e as proteínas magras têm papel fundamental nesse processo. Responsáveis pela construção e reparação de tecidos, elas fornecem blocos estruturais para o crescimento muscular, ao mesmo tempo em que ajudam a manter a saciedade e o bom funcionamento do metabolismo. Por isso, a seguir, confira 5 receitas ricas em proteínas magras para o almoço!

Almôndega de frango com molho de tomate Ingredientes Almôndega 300 g de peito de frango moído

moído 1 colher de sopa de farinha de aveia

1 ovo

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Azeite de oliva para untar Molho de tomate 1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 tomate sem sementes e picado

300 g de molho de tomate

250 ml de caldo de galinha

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Almôndega Em um recipiente, coloque o peito de frango moído, o ovo e a farinha de aveia e mexa até obter uma massa homogênea. Adicione o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de almôndegas. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Retire do forno e reserve.

Molho de tomate Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o tomate, o molho de tomate, a água, o caldo de galinha, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe até levantar fervura. Acrescente as almôndegas e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e finalize com a cebolinha picada. Sirva em seguida. Omelete de claras com espinafre e cogumelo Ingredientes 4 claras de ovo

1 xícara de chá de folhas de espinafre picadas

1/2 xícara de chá de cogumelo Paris fatiado

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as folhas de espinafre e o cogumelo e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque as claras de ovo, o sal e a pimenta-do-reino e bata para incorporar. Leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Despeje as claras batidas na frigideira e adicione o espinafre e o cogumelo. Cozinhe até firmar. Sirva em seguida.

Salada de grão-de-bico com atum Ingredientes 1/2 de chá xícara de grão-de-bico cozido e escorrido

170 g de atum sólido ao natural

1 tomate sem sementes e picado

1 cebola-roxa descascada e fatiada

1 pepino cortado em rodelas

cortado em rodelas Azeite de oliva, suco de limão, sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto Modo de preparo Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, o atum, o tomate, a cebola-roxa e o pepino e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Despeje o molho sobre a salada e misture. Finalize com a salsinha picada e sirva em seguida. Tiras de filé mignon com pimentão e brócolis (Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock) Tiras de filé mignon com pimentão e brócolis Ingredientes 300 g de filé mignon cortado em tiras

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de floretes de brócolis

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1/2 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras

1 cenoura descascada e cortada em palitos finos

1/2 cebola descascada e cortada em fatias

1/2 xícara de chá de ervilha-torta

1 dente de alho descascado e picado

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto Modo de preparo Em um recipiente, coloque as tiras de filé mignon e tempere com sal, pimenta-do-reino e alho. Reserve. Em uma frigideira, coloque metade do azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as tiras de carne e refogue até dourar. Transfira para um recipiente e reserve.