5 filmes imperdíveis que estreiam no cinema em maio de 2025

Filmes de super-heróis, animações e sequências de grandes sucessos chegam ao cinema em maio de 2025, prometendo movimentar as telonas com estreias aguardadas pelo público. Entre os principais lançamentos, estão “Lilo & Stitch”, um remake em live-action do famoso desenho dos anos 2000, e “Missão: Impossível – O Acerto Final”, novo filme da saga protagonizada por Tom Cruise. Há também “Thunderbolts”, uma produção formada por anti-heróis do MCU (Universo Cinematográfico Marvel).

Para saber mais sobre essas e outras estreias imperdíveis, confira a lista dos lançamentos que chegam aos cinemas em maio de 2025!