5 dicas para se manter relevante no mercado de trabalho

Thais Requito, especialista em desenvolvimento humano, produtividade sustentável e fundadora da ReskillLab, consultoria que oferece treinamentos, mentorias e experiências para empresas que querem evoluir sua cultura, diz que, conforme a tecnologia assume funções antes desempenhadas por seres humanos, especialmente nas áreas operacionais, surgem lacunas de habilidades que precisam ser preenchidas para os profissionais continuarem relevantes no mercado de trabalho.

“Acredito que, em um mundo onde as profissões têm se transformado constantemente, o aprendizado contínuo se tornou essencial não apenas para que as pessoas consigam se adaptar às mudanças, mas também para garantir que todos tenham a oportunidade de evoluir nas suas trajetórias profissionais, independentemente do ponto de partida. Vejo que a capacidade de aprender ao longo da vida é mais do que uma tendência atual: é, definitivamente, uma necessidade estratégica para o futuro”, analisa.