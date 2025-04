7 tipos de alimentos que ajudam a turbinar a imunidade no outono

Especialista explica o papel da alimentação no fortalecimento do sistema imunológico

Com a chegada do outono e do inverno, o frio e o ar seco se instalam e criam o ambiente ideal para gripes, resfriados e infecções virais. Nessa época do ano, fortalecer o sistema imunológico é essencial, e a alimentação desempenha um papel crucial nesse processo.

“Nas temperaturas mais baixas, nosso sistema imunológico é mais exigido e a escolha dos alimentos certos pode fazer diferença. Comer bem é mais do que uma necessidade, é uma estratégia de defesa”, afirma o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, médico nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).