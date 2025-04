Omelete de ora-pro-nóbis (Imagem: Mironov Vladimir | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Culinaria

A ora-pro-nóbis é uma planta altamente nutritiva e versátil, valorizada devido à sua riqueza em proteínas, fibras e vitaminas, que ajudam a equilibrar as receitas com uma dose de saúde. Suas folhas podem ser utilizadas em uma variedade de pratos, como refogados, saladas, omeletes, tortas e até mesmo sucos, proporcionando não apenas um sabor único, mas também benefícios nutricionais significativos. Abaixo, confira 7 receitas com ora-pro-nóbis para incluir na dieta!

Omelete de ora-pro-nóbis Ingredientes 2 ovos

1/2 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva Modo de preparo Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione as folhas de ora-pro-nóbis e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a mistura de ovos sobre a panela e cozinhe até a omelete estar firme e dourada dos dois lados. Desligue o fogo e sirva em seguida. Torta de ora-pro-nóbis Ingredientes 2 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas

1 xícara de chá de leite de aveia

1/2 xícara de chá de óleo de coco

3 ovos

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o leite de aveia, o óleo de coco, os ovos, a pimenta-do-reino e o sal e bata por 2 minutos. Adicione a farinha de trigo e o fermento químico e bata até obter uma massa homogênea. Junte as folhas de ora-pro-nóbis e misture. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida. Quibe de forno recheado com ora-pro-nóbis (Imagem: flanovais | Shutterstock) Quibe de forno recheado com ora-pro-nóbis Ingredientes Massa

2 xícaras de chá de trigo para quibe

1 1/2 xícara de chá de água quente

500 g de carne moída

1 cebola descascada e ralada

1 tomate sem sementes e picado

Azeite, sal e pimenta síria a gosto Recheio 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis lavadas e picadas

200 g de tofu amassado

1 dente de alho descascado e picado

1 fio de azeite de oliva Modo de preparo Em um recipiente, coloque o trigo para quibe e a água quente e deixe descansar por 30 minutos. Após, escorra o excesso de água, adicione a carne moída, a cebola, o tomate, o sal e a pimenta-do-reino e mexa até obter uma massa homogênea. Reserve. Para o recheio, em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte as folhas de ora-pro-nóbis e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo, junte o tofu e mexa para incorporar. Unte um refratário com azeite de oliva e disponha metade da massa do quibe sobre ele. Cubra com o recheio de ora-pro-nóbis e finalize com o restante da massa. Com a ajuda de uma faca, faça cortes superficiais e regue com um fio de azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Sopa de ora-pro-nóbis com legumes Ingredientes 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis lavadas e picadas

2 batatas descascada e cortadas em cubos

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1 abobrinha descascada e picada

descascada e picada 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 l de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as batatas, a cenoura e a abobrinha e refogue por 3 minutos, mexendo sempre. Junte o caldo de legumes e as folhas de ora-pro-nóbis. Tampe a panela e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida. Ora-pro-nóbis refogada (Imagem: cabuscaa | Shutterstock) Ora-pro-nóbis refogada Ingredientes 2 xícaras de chá de folhas de ora-pro-nóbis

1 cebola descascada e picada

descascada e picada 2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as folhas de ora-pro-nóbis e refogue até murcharem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva em seguida.