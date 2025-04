4 trânsitos planetários que influenciam nossa vida

Já teve um dia em que tudo parecia inexplicavelmente caótico ou, ao contrário, tudo fluía surpreendentemente bem? A vida é um emaranhado de energias conectadas, e cada pessoa faz parte desse vasto oceano energético. É justamente nesse cenário que os movimentos planetários influenciam nossas vidas, alterando a vibração que sentimos na Terra.

O que são trânsitos planetários?

Os trânsitos planetários nada mais são do que os movimentos dos planetas em relação ao seu mapa astral, ou seja, suas posições no céu interagindo com os planetas no exato momento do seu nascimento. É como se os astros travassem um diálogo contínuo com você, enviando sinais e despertando sensações.