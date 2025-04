4 inspirações para inserir o buffet no design de interiores

O buffet é uma peça que une charme, elegância e funcionalidade, contribuindo para a harmonia visual do ambiente. Seu design pode tanto se destacar como ponto focal quanto complementar outros elementos da decoração com discrição e sofisticação. Além de sua presença estética, destaca-se pela praticidade, oferecendo uma solução eficiente para manter o espaço organizado, sem abrir mão do estilo.

A arquiteta Daniela Funari, responsável por seu escritório homônimo, adora a eficácia do móvel e acredita que sua relevância precisa andar de mãos dadas com a estética. “Somente quando o buffet está bem inserido no projeto de interiores é que podemos explorar sua potencialidade máxima”, avalia.