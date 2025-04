Veja os sintomas e o tratamento para esclerose múltipla

A modelo e apresentadora Carol Ribeiro foi recentemente diagnosticada com esclerose múltipla, doença crônica que afeta o sistema nervoso central. A celebridade de 45 anos acreditava estar sentindo sintomas da menopausa, mas foi surpreendida com o diagnóstico da doença autoimune causada pelo ataque dos anticorpos do próprio indivíduo à bainha de mielina, membrana que protege as células nervosas.

Quando se pensa em esclerose ou outras doenças que atingem o sistema nervoso, geralmente ocorre a imagem de pacientes muito debilitados e com muitas sequelas. No entanto, a esclerose múltipla evoluiu significativamente nas últimas duas décadas. “A esclerose múltipla evolui com surtos e remissões. A pessoa tem um surto ao longo de alguns dias ou semanas e depois, mesmo sem tratamento, costuma melhorar espontaneamente”, explica o neurologista Dr. Marco Py, da Casa de Saúde São José.