Veja como preparar e armazenar a mandioca

No Brasil, a mandioca é muito mais do que um ingrediente: é parte da identidade culinária de norte a sul. A celebração do seu dia, em 22 de abril, reforça a importância dessa raiz que, ao longo dos séculos, vem tendo presença constante na alimentação de povos tradicionais, agricultores familiares e nas cozinhas urbanas.

Chips de mandioca assados (Imagem: Antonina Vlasova | Shutterstock)

Chips de mandioca assados

Ingredientes

2 xícaras de chá de mandioca descascada e cortada em rodelas finas

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

Sal e temperos a gosto (páprica, alho em pó, ervas secas etc.)

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture as rodelas de mandioca com o azeite de oliva e os temperos de sua escolha, garantindo que estejam bem revestidas. Espalhe as rodelas de mandioca em uma única camada em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20-25 minutos, virando na metade do tempo, até que fiquem crocantes e douradas. Retire do forno e deixe esfriar antes de servir.

Dicas para congelamento da mandioca

Veja algumas dicas úteis sobre como congelar a mandioca e mantê-la fresca após a compra!