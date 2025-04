9 dicas para organizar as finanças e comprar a casa própria

Segundo Ricardo de Almeida, diretor financeiro do Cartão de TODOS, o cenário econômico atual deve ser considerado na hora da compra da casa. “Hoje, por exemplo, a taxa Selic está em 14,25% ao ano, o que tem impacto direto sobre os juros cobrados nos financiamentos”, afirma. Ou seja, essa taxa pode influenciar no valor da casa. “Quando a Selic sobe, o crédito fica mais caro e isso inclui o financiamento imobiliário. Juros mais altos significam parcelas maiores e, no fim das contas, um imóvel que pode sair bem mais caro do que o valor anunciado”, explica.

A empolgação com a possibilidade de sair do aluguel pode levar a decisões impulsivas. Ricardo de Almeida destaca que muitos se encantam com o imóvel e fecham negócio sem fazer as contas. Entre os erros mais frequentes, estão:

Segundo Ricardo de Almeida, a decisão entre comprar ou permanecer no aluguel depende do momento de vida e da estabilidade financeira. “Se o aluguel está dentro do orçamento e você ainda precisa de flexibilidade, pode ser melhor esperar. Agora, se encontrou uma boa oportunidade e tem estabilidade, comprar pode ser um bom investimento”, pondera o economista.

“Somando tudo, esses custos podem representar até 5% do valor do imóvel, um valor considerável que precisa entrar no planejamento desde o início”, alerta.

Além dos juros anunciados, é fundamental considerar a CET (Custo Efetivo Total) do financiamento, que inclui tarifas extras, seguros e taxas administrativas. De acordo com o economista, também é importante entender quais são os tipos de financiamento:

Segundo Ricardo de Almeida, o ideal é simular os dois modelos com algumas instituições financeiras e escolher o que faz mais sentido para o seu bolso hoje e no futuro. “A SAC é uma boa opção para quem consegue pagar mais no início e deseja economizar nos juros ao longo do tempo. Já a Price ajuda quem precisa de parcelas mais baixas no começo, mas no fim das contas, o valor final acaba sendo um pouco maior”, afirma.

6. Avalie se a parcela cabe no orçamento

Além de respeitar o limite de 30% da renda líquida, é preciso considerar o orçamento como um todo, analisando quanto sobra após pagar todas as despesas fixas e variáveis, se há reserva de emergência, se há dívidas em aberto e se a vida financeira está saudável a longo prazo. “O recomendado é que a prestação caiba com folga no orçamento, sem exigir cortes drásticos nas demais despesas da família”, afirma o diretor financeiro.

7. Investir antes de comprar à vista pode ser vantajoso

Segundo Ricardo de Almeida, em cenários de juros altos, investir o valor da entrada pode ser mais interessante do que financiar. “Se você consegue uma aplicação que rende 13% ao ano, e o financiamento cobra 14,25% ao ano, pode ser interessante investir por um tempo e comprar depois, por exemplo. Mas isso exige disciplina e perfil para esperar”, ressalta.