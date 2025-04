5 atitudes simples que podem reacender o desejo na relação

No início do relacionamento, tudo parece intenso: troca de olhares, toques espontâneos, beijos demorados e sexo frequente. Porém, a rotina, as responsabilidades e o cansaço acabam se tornando parte do dia a dia do casal — e a intimidade pode acabar ficando em segundo plano.

Segundo a médica pós-graduada em sexologia clínica Thaina Mariz Costa, isso é mais comum do que se imagina. “Com a convivência e o acúmulo de tarefas, o desejo tende a diminuir. Mas isso não quer dizer que acabou. Muitas vezes, ele só precisa ser despertado de novo”, explica.