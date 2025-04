Com o passar dos anos, ficou conhecida por sua sabedoria e profunda fé, o que fez com que fosse nomeada abadessa do Mosteiro de Vieira. Sob sua liderança, o mosteiro floresceu como um local de devoção e auxílio aos pobres e doentes. Após sua morte, por volta de 982, relatos de milagres atribuídos à sua intercessão começaram a se espalhar, o que levou à crescente veneração.

Em 22 de abril é celebrado o Dia de Santa Senhorinha, uma figura de grande devoção especialmente em Portugal, onde sua história se tornou símbolo de fé, humildade e dedicação à vida religiosa. Ela nasceu por volta do ano 924, em Vieira do Minho, e desde cedo demonstrou vocação para a espiritualidade. Ainda jovem, decidiu se retirar da vida mundana e ingressar em um convento beneditino, onde viveu de forma austera, entregando-se à oração, à caridade e ao serviço aos mais necessitados.

Para os fiéis, Santa Senhorinha representa a força da fé e a dedicação ao bem comum, sendo invocada especialmente para pedidos relacionados à saúde e à proteção espiritual. Sua imagem está associada à simplicidade, ao cuidado com os mais fracos e à confiança em Deus.

A seguir, confira 3 orações para o dia de Santa Senhorinha!

1. Oração a Santa Senhorinha

Santa Senhorinha de Basto, modelo de virtude e exemplo de devoção, a ti nos dirigimos em oração, buscando o amparo de tua intercessão. Lembramos com reverência tua vida de entrega no Mosteiro de São João de Vieira, onde, no século XI, iluminaste o caminho de tantos que se achegavam a ti em busca de consolo e orientação espiritual. Que, assim como acolheste os necessitados com bondade, possamos também abrir nossos corações à caridade e à fé sincera.

Ó Santa Senhorinha, mulher de fortaleza e de oração profunda, concede-nos a graça de perseverar em nossa caminhada espiritual, superando as dificuldades e mantendo o olhar fixo nas promessas de Cristo. Ensina-nos a buscar a Deus em cada momento de nossa vida, com a mesma dedicação e humildade com que santificaste os teus dias.