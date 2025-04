5 orações para o Dia de Santo Expedito

Expedito destacava-se pelas suas virtudes de ordem e disciplina, o que despertou a atenção do imperador Diocleciano, que cultuava os deuses antigos. Na época, Diocleciano promoveu a perseguição do Império Romano contra o cristianismo, caracterizando o período como a Era dos Mártires — ou era diocleciana. Durante as perseguições, Expedito preferiu encarar a morte a adorar aos deuses pagãos; por isso, foi condenado e teve a cabeça decepada por uma espada em 19 de abril de 303 d.C.

Santo Expedito, que sofrestes os golpes da chibata, rogai por nós.

Santo Expedito, que perecestes gloriosamente pela espada, rogai por nós.

Santo Expedito, que recebestes do Senhor a coroa de justiça que Ele prometeu aos que O amam, rogai por nós.

Santo Expedito, patrono da juventude, rogai por nós.

Santo Expedito, auxílio dos estudantes, rogai por nós.

Santo Expedito, modelo dos soldados, rogai por nós.

Santo Expedito, protetor dos viajantes, rogai por nós.

Santo Expedito, advogado dos pecadores, rogai por nós.

Santo Expedito, saúde dos doentes, rogai por nós.

Santo Expedito, mediador dos pleitos, rogai por nós.

Santo Expedito, nosso socorro nas questões urgentes, rogai por nós.

Santo Expedito, que nos ensinais que jamais é necessário remeter para o dia seguinte, para pedir com ardor e confiança, rogai por nós.

Santo Expedito, sustentáculo fidelíssimo dos que esperam em vós, rogai por nós.

Santo Expedito, cuja proteção à hora da morte é uma garantia de salvação, rogai por nós.

Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor.

Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor.

Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor.

Jesus Cristo, escutai-nos. Jesus Cristo, atendei-nos.

Ó Santo Expedito, humildemente suplicamos que venha em nosso socorro, a fim de que tua pronta e segura intercessão nos obtenha do Senhor a graça de uma solução feliz e rápida na pendência que nos preocupa. Contudo, sem inquietude e totalmente confiantes na soberana sabedoria do Senhor, ousamos entregar-nos a Ele sem reservas, a fim de que somente sua Vontade nos governe. Amém!

Para resolver um problema de difícil solução, reze esta oração durante 9 dias.

2. Oração a Santo Expedito

Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Socorra-me nesta hora de aflição e desespero, meu Santo Expedito. Vós que sois um Santo guerreiro, vós que sois o Santo dos aflitos, vós que sois o Santo dos desesperados, vós que sois o Santo das causas urgentes.

Proteja-me. Ajuda-me. Dai-me força, coragem e serenidade. Atenda meu pedido (fazer o pedido). Meu Santo Expedito! Ajude-me a superar estas horas difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudicar, proteja minha família. Atenda ao meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a tranquilidade.

Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Muito obrigado.

As orações para Santo Expedito podem ajudar a alcançar graça (Imagem: fantom_rd | Shutterstock)

3. Oração para alcançar graça

Santo Expedito, que pela disposição da Divina Misericórdia fostes escolhido para nos obter pronto e eficaz auxílio na extrema necessidade, dignai-vos volver um olhar sobre os que vem implorar o vosso socorro com plena confiança em vossa bondade.

Intercedei, grande Santo, por nós, protegei-nos junto ao Trono do Altíssimo e de Maria Santíssima, obtendo-me o necessário auxílio para conseguir minha eterna salvação e a graça especial (pedir a graça desejada) se Deus quiser conceder-me.

Eu reconheço que sou indigno de seus favores pelas ofensas que tenho feito à Divina Majestade, mas agora choro e detesto-as com todo meu coração, e espero o perdão de sua infinita misericórdia, pela intercessão de Maria e com o vosso patrocínio. Como prova de minha gratidão, pela graça que imploro, vos prometo, (fazer a promessa).

4. Oração para ter a proteção

Glorioso mártir e meu bendito protetor, Santo Expedito! Sem levar em conta a minha falta de merecimento, e somente por teus merecimentos, e ainda pelo infinito e precioso sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe, humildemente, que conceda uma fé humilde e abundante, em boas obras e verdadeiros frutos de vida eterna.

Peço-lhe uma firme esperança, que ela jamais enfraqueça mesmo diante dos obstáculos e das mais amargas penas. Peço-lhe uma ardente caridade, que dia a dia me estimule mais e mais no amor Divino e me faça ver no próximo um irmão e a verdadeira imagem do nosso bom Deus, Pai Todo Poderoso.

Que em todos os seus pensamentos, palavras e gestos, eu não busque só glória de Deus, mas que jamais me afaste dos ensinamentos da nossa Santa Mãe, a Igreja Católica Apostólica Romana. Que eu sempre veja, no Santo Papa, o representante de Jesus Cristo na Terra.

A vós suplico também, Senhor, que traga dias de serenidade e de calma para a Igreja; de boa sorte e prosperidade para o nosso país; que os enfermos encontrem o seu remédio; os culpados o seu perdão; que os justos continuem firmes; os infiéis recebam e absorvam a luz do Evangelho em suas almas; que aqueles que abandonam este vale de lágrimas descansem na paz do Senhor; e que suas almas encontrem a paz eterna.

Por último, glorioso mártir, faça com que o Senhor me conceda a graça que por sua intercessão peço nesta novena, se for para sua maior glória.

(Peça agora a Santo Expedito que interceda junto a Deus e faça seu pedido a Ele, que é nosso Pai Todo Poderoso).

Havendo confessado a Jesus Cristo aqui na Terra, que eu a mereça e possa divulgá-la entre os bem-aventurados, por meio das doçuras do Céu. Assim seja!

5. Oração para abrir caminho

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.

Graças vos dou, graças vos peço, graças receberei.

E com esta oração da Chave de Santo Expedito, o meu corpo fecharei.

Oh, Poderoso Santo Expedito, invencível na fé e amado soldado de Cristo!

Permita que com a chave desta vossa oração, que agora rezo com toda a confiança, eu consiga fechar o meu corpo a todos os males e deixá-lo aberto apenas para as graças de Deus.

Humildemente te peço também que abras todos os meus caminhos e que me ajudes a alcançar a graça de que hoje tanto preciso. (Faça o seu pedido).

Santo Expedito, peço-te que me ajudes a conquistar o que peço.

Prometo que divulgarei esta oração da tua chave, meu glorioso Santo Expedito, e estou certo de que sob a vossa proteção e as bênçãos de Deus, ficarei invisível aos olhos dos meus inimigos: a inveja não me alcançará; estarei livre de todas as doenças, trabalho não me faltará, e os demais assuntos da minha vida terão pronta e boa solução, e a paz reinará na minha família.

Amém!