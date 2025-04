14 dicas para preparar e armazenar o alho

O alho é um ingrediente saboroso e aromático e possui propriedades nutricionais que podem contribuir para uma dieta saudável (Imagem: ThamKC | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Culinaria

Em 19 de abril é celebrado o Dia do Alho, um alimento milenar amplamente utilizado na culinária e reconhecido por suas propriedades medicinais. Trata-se de um bulbo originário da Ásia Central, pertencente à mesma família da cebola, e possui sabor e aroma marcantes. Além de dar um toque especial às receitas, é um grande aliado em uma alimentação equilibrada. “O alho, além de ser um ingrediente saboroso e aromático em muitas receitas, possui propriedades nutricionais impressionantes que podem contribuir para uma dieta saudável e equilibrada. Rico em compostos sulfurados, vitaminas, minerais e antioxidantes, o alho tem sido associado a uma série de benefícios para a saúde”, explica a nutricionista Clariana Colaço.

Benefícios do alho para a saúde Mais do que um ingrediente saboroso, o alho carrega benefícios que fazem diferença tanto no prato quanto no dia a dia. Veja alguns abaixo: Fortalecimento do sistema imunológico ;

; Redução do risco de doenças cardiovasculares;

Propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes;

Melhoria da saúde digestiva. “A inclusão regular de alho na dieta pode ser uma maneira eficaz de promover a saúde e prevenir doenças”, afirma Clariana Colaço, que é especialista em transtornos alimentares. Versatilidade na culinária Além dos benefícios para a saúde, o alho é conhecido por sua versatilidade na culinária. Ele pode ser usado em uma variedade de pratos, desde sopas e molhos até assados e saladas, adicionando sabor e profundidade às refeições. “Ao cozinhar com alho, é importante permitir que ele descanse por alguns minutos após ser picado ou esmagado antes de aquecê-lo”, explica a nutricionista, que justifica: “Isso permite que os compostos sulfurados se ativem, aumentando seus benefícios para a saúde”.

Dicas para usar o alho na cozinha Neste Dia do Alho, a nutricionista encoraja as pessoas a explorarem a versatilidade deste superalimento em sua dieta diária. “Ao adicionar alho às suas refeições regularmente, você estará não apenas melhorando o sabor dos pratos, mas também investindo em sua saúde a longo prazo”, destaca Clariana Colaço. Abaixo, confira algumas dicas da profissional para utilizar e armazenar o alho, aproveitando ao máximo este superalimento em suas refeições! 1. Pique ou amasse adequadamente Para liberar os benefícios nutricionais e o sabor do alho, pique ou amasse os dentes de alho antes de usá-los. Deixe-os descansar por alguns minutos após picar ou esmagar para ativar os compostos sulfurados.

2. Refogue no início Refogue o alho picado no início do preparo de pratos salteados ou refogados. Isso permite que o sabor do alho se infunda na base do prato, adicionando profundidade e aroma. 3. Use em temperos e molhos Adicione alho picado ou amassado a temperos, molhos, marinadas e pastas. Ele pode realçar o sabor de uma variedade de pratos, desde massas e saladas até carnes e frutos do mar. 4. Asse inteiro Asse cabeças inteiras de alho para obter um sabor suave e doce. Basta cortar a parte superior da cabeça de alho, regar com azeite e assar no forno até que os dentes fiquem macios e dourados. Esprema o alho assado em pães, molhos ou purês de vegetais para um sabor rico e caramelizado.

O alho pode ser usado para criar pastas versáteis (Imagem: BearFotos | Shutterstock) 5. Faça pasta de alho Misture dentes de alho picados ou amassados com azeite de oliva para fazer uma pasta de alho versátil. Use esta pasta para temperar pratos, como massas, ensopados e vegetais assados, ou como um molho para mergulhar pães e legumes crus. 6. Adicione no fim do cozimento Para pratos que não requerem muito tempo de cozimento, adicione alho picado nos últimos minutos de preparo para manter seu sabor fresco e aroma pronunciado.