Horóscopo semanal: previsão dos signos de 21 a 27 de abril de 2025

Mercúrio em Áries, por sua vez, seguirá em conjunção com Netuno. Logo, os pensamentos poderão ficar mais acelerados e confusos. Para ter clareza, será preciso organizar a mente. Vênus seguirá em Peixes e em conjunção com Netuno e Saturno, sugerindo propensão à sensibilidade emocional e expectativas em alta. Ademais, empecilhos tenderão a surgir e a gerar frustrações.

O Sol em Touro seguirá em aspecto tenso com Plutão e Marte. Assim, apesar da busca taurina por segurança, reviravoltas possivelmente surgirão, o que levará os nativos a se desapegarem do que estava estagnado. Além disso, será necessário ter cuidado com as ações precipitadas.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Nesta semana, você se sentirá mais animado(a) e com coragem para iniciar ciclos e dar andamento aos projetos pessoais. Contudo, poderá se deparar com situações que irão gerar reviravoltas e desencadear desconfortos. Logo, evite agir de maneira impulsiva, se adapte ao que surgir e se desapegue de comportamentos nocivos.

Você viverá uma fase introspectiva. Logo, deverá se recolher, se dedicar a iluminar o inconsciente, acolher os medos e fantasmas internos e encerrar alguns ciclos. Tenderá a ser uma semana um tanto desafiadora, pois entrará em contato com as próprias sombras, o que poderá causar confusão e deixá-lo(a) suscetível às influências externas.

Você se envolverá com o setor social, buscando a presença dos amigos e tendo a sua solicitada por eles. Será um bom momento para reconhecer a importância de cada um no âmbito coletivo, descentralizando o poder e a atenção, auxiliando o próximo e incentivando o espírito de solidariedade.

Para ter mais clareza, procure se dedicar às práticas espirituais e cuidar da sua energia. No setor social, haverá bastante movimento e compromissos com os amigos. Entretanto, atente-se aos mal-entendidos que poderão surgir e deixar o clima tenso.

No entanto, poderá se deparar com situações que irão aflorar medos, gerando desconfortos e o(a) levando a agir de maneira precipitada. Portanto, atente-se a isso, acolha as emoções e evite entrar em conflitos. No campo profissional, haverá a chance de novas parcerias de trabalho. Ao mesmo tempo, possivelmente ocorrerão confusões.

Leão

Leão

Você seguirá em uma fase movimentada no trabalho. Será um bom momento para receber o reconhecimento por seus esforços, iluminar as suas realizações e se dedicar ao que lhe traz crescimento. Porém, haverá a chance de mudanças desconfortáveis e situações que aflorarão medos e inseguranças.

Procure, portanto, ter planos alternativos e acolher as emoções, evitando agir impulsivamente, pois isso poderá levar a perdas. Após um período desafiador nos relacionamentos, tenderá a ser uma semana mais leve. Todavia, busque gerenciar melhor as expectativas para evitar frustrações.

Virgem

Virgem

Você terá mais ânimo para ir em busca de novas aventuras, sair da rotina e se dedicar ao que lhe traz crescimento. Também será um bom momento para investir no autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal. Apesar disso, poderá se deparar com situações que aflorarão medos e dores profundas, gerando desconfortos e o(a) levando a agir radicalmente.

No campo afetivo, tenderá a ser uma semana desafiadora, pois o medo da rejeição possivelmente estará presente. Logo, procure acolher as emoções, cuidar da sua energia e atentar-se à propensão a se influenciar por pensamentos nocivos.

Libra

Libra

O momento será importante para iluminar as próprias sombras e abandonar os padrões nocivos, bem como ressignificar o que viveu nos últimos tempos. Ao longo desse processo, você entrará em contato com sentimentos desconfortáveis que poderão levá-lo(a) a agir de maneira intensa. Para evitar se precipitar, acolha as emoções e controle os ânimos.

Ademais, no campo afetivo, buscará harmonia e uma compreensão maior sobre o outro. Contudo, haverá a possibilidade de que as expectativas estejam bem presentes, o que levará à frustração. Logo, atente-se a isso.

Escorpião

Escorpião

Você se envolverá com os acontecimentos do setor amoroso. Com isso, tenderá a se afetar mais pelo outro, buscar equilíbrio e melhorar as relações. Entretanto, poderá se deparar com situações desafiadoras, o que despertará desconfortos e o medo do abandono e da rejeição. Logo, procure acolher tais sentimentos e evite agir no calor do momento, pois possivelmente irá se precipitar e gerar crises desnecessárias.

No campo profissional, tenderá a ser uma semana intensa e sujeita a reviravoltas. Portanto, considere ter planos alternativos, bem como se abrir para o novo. A rotina seguirá movimentada, mas um tanto confusa e sujeita a mal-entendidos.

Sagitário

Sagitário

Esta nova fase, movimentada, será favorável para organizar a rotina, tornando-a uma fonte de satisfação. No entanto, poderá se deparar com situações que irão gerar desconfortos e inseguranças. Além disso, haverá a chance de que o excesso de compromissos o(a) sobrecarregue e afete a saúde.

No ambiente familiar, por sua vez, confusões se farão presentes. Portanto, evite tirar conclusões precipitadas e busque harmonia em casa. Por fim, atente-se à propensão a se apaixonar de forma fantasiosa, seja por alguém ou algo novo.

Capricórnio

Capricórnio

Após algumas semanas em que dedicou atenção aos assuntos da casa e da família, uma nova fase se iniciará. Será o momento de voltar o seu olhar para si e ir em busca do que lhe traz alegria e o(a) conecta com a sua singularidade. Ademais, o desejo de se divertir e viver tudo de maneira intensa tenderá a estar em alta.

Porém, possivelmente irá se deparar com situações desafiadoras que aflorarão medos e dores e afetarão o ego. Para evitar agir impulsivamente, tenha cautela e controle os impulsos. Já no campo afetivo, haverá propensão a muito movimento. Todavia, deverá se atentar à tendência a se deixar levar por ilusões.

Aquário

Aquário

Após algumas semanas movimentadas, uma nova fase se iniciará. Você deverá desacelerar, se recolher e voltar a atenção para a vida familiar e as emoções. Será um bom momento para iluminar a relação com o passado, buscando compreender melhor como o que viveu afeta o presente.

Apesar disso, haverá a chance de se deparar com situações que aflorarão medos e desconfortos, levando o(a) a agir de maneira precipitada e gerando conflitos no lar. No caso, procure acalmar os ânimos. No campo afetivo, busque respeitar os limites do outro e evite impor sua vontade.

Peixes

Peixes

Será uma boa semana para ir em busca de novos movimentos, conhecer pessoas e lugares e abrir a mente para as oportunidades que poderão surgir. Contudo, você irá se deparar com situações desafiadoras, o que aflorará medos e desconfortos e fará com que a mente fique agitada. No caso, procure cuidar melhor dos pensamentos e evite se deixar levar por padrões nocivos.

Sua rotina continuará bastante movimentada nestes dias. Haverá, inclusive, a chance de encarar cenários inusitados que afetarão a saúde e a produtividade. Logo, organize as prioridades para não se sobrecarregar.