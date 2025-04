Confira as causas e os sintomas da deficiência de vitamina B12

Nutriente desempenha um papel crucial na produção de glóbulos vermelhos, na função cerebral e no sistema nervoso

A deficiência de vitamina B12 não é um problema que afeta somente veganos e vegetarianos, mas também pessoas que consomem carnes e laticínios. De acordo com dados do Tufts University Framingham Offspring Study, 40% das pessoas com idade entre 26 e 83 anos possuem níveis plasmáticos de vitamina B12 na faixa normal baixa — em que muitas já experimentam sintomas neurológicos.

De acordo com Rodrigo Neves, médico pós-graduado em endocrinologia, a vitamina B12 desempenha um papel crucial na produção de glóbulos vermelhos, na função cerebral e no sistema nervoso. “A quantidade necessária para manter bons níveis na corrente sanguínea pode variar de um indivíduo para outro, dependendo da capacidade de absorção de cada organismo (5 mcg a 20 mcg por dia)”, explica.