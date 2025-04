8 harmonizações com peixes e vinhos para a Sexta-Feira Santa

Pensando nisso, Maira Viviani, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, lista algumas opções de peixes que harmonizam perfeitamente com vinhos para tornar este momento ainda mais especial. Confira!

O almoço da Sexta-feira Santa tem um significado especial, marcado pela reflexão, respeito e união da família. As combinações entre os pratos e as bebidas são pensadas com cuidado, mostrando o valor da tradição e o desejo de criar um momento de encontro e partilha. Mais do que uma refeição, é um momento de fé e convivência que fortalece os laços entre todos que estão à mesa.

1. Atum e Barolo

A mistura de taninos com peixe cru geralmente resulta em um sabor metálico, mas a carne do atum selada harmoniza perfeitamente com o vinho Barolo, conhecido como “rei dos vinhos”, que combina a estrutura tânica proporcionando uma sensação de adstringência e amargor para o vinho e as notas terrosas, criando uma combinação deliciosa.

2. Truta e Riesling

O vinho alemão Riesling não é um dos mais versáteis nas harmonizações, mas a acidez e as notas cítricas da bebida combinam perfeitamente com a leveza, a suavidade e o sabor delicado da truta. Além disso, contrasta muito bem com acompanhamentos mais salgados ou defumados.

3. Bacalhau e Vinho Verde Alvarinho

Muitas pessoas ficam indecisas em qual vinho levar para acompanhar o bacalhau. Uma ótima opção é o Alvarinho, que conta com a acidez equilibrada e o aroma cítrico e floral, podendo ser realçados com a untuosidade do peixe, juntamente com o sabor suave e levemente salgado.