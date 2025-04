4 mitos e verdades comuns sobre o signo de Touro

Touro, o segundo signo do zodíaco, é conhecido por sua conexão com a terra, estabilidade e uma certa predileção pelos prazeres da vida. Regido por Vênus, o planeta do amor, da beleza e das finanças, o nativo possui qualidades como lealdade, determinação e uma forte inclinação para o conforto material.

No entanto, como acontece com qualquer signo, existem muitos mitos e verdades que circulam sobre as características dos taurinos. A seguir, a astróloga Thaís Mariano esclarece alguns deles!