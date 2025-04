Veja quando usar o cimento queimado e o concreto aparente

Com a consolidação do estilo industrial na arquitetura e no design de interiores, materiais antes ligados à rusticidade e simplicidade ganharam protagonismo em composições sofisticadas. É o caso do cimento queimado e do concreto aparente, dois acabamentos elegantes que conferem personalidade aos ambientes.

“Eles deixaram de ser vistos como truncados e desfavorecidos. Além da execução tradicional, o mercado oferece uma ampla variedade de cores e texturas inspiradas no cimento queimado e no concreto aparente, permitindo seu uso em pisos, paredes, lajes, forros, colunas, bancadas e outros elementos arquitetônicos. Cada um tem suas vantagens e pode ser combinado de diferentes formas para criar projetos únicos”, afirma o arquiteto Bruno Moraes, à frente do BMA Studio.