7 receitas sem carne para a Páscoa

Veja como preparar pratos deliciosos para saborear com a família no feriado

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o sal e a manteiga até obter uma textura de farofa. Acrescente as gemas e a água e misture até obter uma massa homogênea. Em seguida, em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa com o auxílio de um rolo. Transfira a massa para uma assadeira previamente untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo, pressionando-a no fundo e nas laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 15 minutos, até ficar levemente dourada. Reserve.

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Retire do fogo e reserve. Em uma tigela grande, bata os ovos com o leite e o creme de leite até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Pegue a massa reservada e despeje o alho e a cebola, depois faça camadas de tomate, da mistura de ovos e leite e adicione o queijo. Polvilhe com orégano e manjericão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a castanha-do-pará e as amêndoas e refogue até ficarem levemente douradas. Acrescente a uva-passa e misture bem. Adicione a farinha de mandioca e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Continue mexendo até que a farinha de mandioca esteja dourada e crocante. Sirva em seguida.

Em uma panela, coloque água e leve ao fogo médio para ferver. Em seguida, adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até a massa ficar al dente. Escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Junte o tomate, o espinafre e o extrato de tomate e cozinhe até começar a amolecer e murchar. Tempere o molho com sal e a pimenta-do-reino. Misture o macarrão cozido ao molho. Sirva com o queijo parmesão.

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio, acrescente a farinha de trigo e mexa rapidamente até dourar. Depois, adicione o leite e o sal e continue misturando até engrossar levemente. Reserve. Em uma assadeira, espalhe uma camada fina de molho. Cubra com uma camada de massa para lasanha. Faça uma camada de brócolis e queijo. Repita o processo até terminar os ingredientes, finalizando com o molho. Polvilhe o queijo parmesão ralado sobre o molho. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 50 minutos. Sirva em seguida.

Nhoque ao molho pesto (Imagem: denio109 | Shutterstock)

Nhoque ao molho pesto

Ingredientes

Nhoque

1 kg de batata descascada

1 gema de ovo

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Água para cozinhar

Farinha de trigo para enfarinhar

Molho pesto

1 xícara de chá de manjericão fresco

fresco 1/2 xícara de chá de azeite

2 colheres de sopa de nozes

1 dente de alho descascado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folha de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Nhoque

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e cozinhe a batata com uma pitada de sal até ficar bem macias. Escorra e, ainda morna, amasse bem até formar um purê. Espere esfriar completamente e misture a gema, o sal, a noz-moscada e vá adicionando a farinha de trigo aos poucos, até formar uma massa firme que não grude nas mãos. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa, e corte em pedaços de até 2 cm. Leve uma panela grande com água e sal ao fogo médio. Quando ferver, cozinhe os nhoques aos poucos. Quando subirem à superfície, retire com uma escumadeira e reserve.

Molho pesto

No liquidificador ou processador, bata o manjericão, o alho, as nozes e o azeite até formar uma pasta. Junte o parmesão e bata rapidamente só para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente o nhoque ainda morno com o pesto. Finalize com a folha de manjericão e sirva em seguida.

Arroz com castanha-do-pará e cenoura

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz

2 xícaras de chá de água quente

1 cenoura ralada

ralada 1/2 xícara de chá de castanha-do-pará picada

1 dente de alho picado

1/2 cebola picada

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha fresca picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Junte o alho e refogue rapidamente. Acrescente o arroz e refogue por 1 a 2 minutos, mexendo bem. Adicione a água quente e o sal. Cozinhe em fogo médio até a água secar e o arroz ficar cozido. Quando o arroz estiver quase pronto, junte a cenoura ralada e a castanha-do-pará. Misture bem, tampe e deixe descansar por 5 minutos com o fogo desligado. Solte o arroz com um garfo, finalize com salsinha e um fio de azeite. Sirva em seguida.