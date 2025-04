6 benefícios do chá de hortelã para saúde

Chá de hortelã é rico em nutrientes e auxilia na saúde geral do organismo (Imagem: Nemer-T | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Saude

As folhas de hortelã são amplamente utilizadas no preparo do chá, uma bebida reconfortante que, além de aquecer o corpo e ajudar a espantar o frio, oferece diversos benefícios para a saúde. Isso porque essa planta tem propriedades digestivas, efeitos calmantes e ação anti-inflamatória e antioxidante. Pensando nisso, a seguir, selecionamos alguns benefícios surpreendentes do chá de hortelã no dia a dia Confira!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 1. Melhora a digestão Segundo estudo realizado pela Unesp (Universidade Estadual Paulista), as folhas de hortelã do gênero Metha apresentam indicação etnofarmacológica para distúrbios gastrointestinais. A pesquisa indica que a planta relaxa os músculos do estômago e melhora o fluxo da bile, utilizada pelo corpo para digerir gorduras, o que, consequentemente, facilita a digestão. 2. Reduz a cólica menstrual A hortelã possui propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e relaxantes que reduzem a inflamação no útero, contribuindo para o alívio das cólicas, causadas pela contração uterina. “No período menstrual, as contrações uterinas aumentam, justamente para auxiliar na eliminação do endométrio. Para ajudar neste processo, há aumento de mediadores inflamatórios locais, e isso, associado à contratilidade uterina aumentada, pode causar dor do tipo cólica”, explica a ginecologista Dra. Juliana Sperandio, parceira de Pantys, marca de calcinhas absorventes para menstruação, maternidade e incontinência. 3. Alivia dores de cabeça e enxaqueca O consumo do chá de hortelã é indicado contra as dores de cabeça e enxaqueca devido às propriedades analgésicas e anti-inflamatórias, que reduzem a inflamação nos vasos sanguíneos e nervos, aliviando a dor. Além disso, as folhas também têm ação relaxante, que reduz a tensão e o estresse, dois fatores que frequentemente contribuem para a ocorrência de enxaquecas. “No episódio de enxaqueca, o paciente pode ter alguns sintomas gerais antes de iniciar o quadro de dor, como irritação, alteração de humor, insônia, sonolência, entre outros. Posteriormente, a dor se inicia, podendo ser de forma leve e ir se intensificando ao longo das horas”, explica a Dra. Mirella Fazzito, neurologista da Clínica Araújo & Fazzito.

As folhas de hortelã têm propriedades que ajudam a aliviar sintomas respiratórios, como a asma e a sinusite (Imagem: Photoroyalty | Shutterstock) 4. Ajuda a controlar os sintomas respiratórios Você já deve ter reparado que muitas das pomadas que prometem descongestionar o nariz contêm, na formulação, hortelã. Isso não é coincidência, visto que a planta tem ácido ascórbico, mentol e tinol como propriedades, responsáveis por aliviar os sintomas de asma, congestão nasal, rinite e sinusite, já que agem como expectorante e descongestionante. 5. Contribui para uma boa noite de sono Beber uma xícara de chá de hortelã quente antes de dormir pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, criando um ambiente mais propício para o relaxamento. Isso porque o mentol presente nessa planta atua como um suave tranquilizante muscular, ajudando a relaxar os músculos e os nervos. Além disso, o aroma refrescante da hortelã pode ter um efeito terapêutico, promovendo uma sensação de bem-estar que facilita o adormecer.