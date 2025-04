5 receitas de bacalhoada para a Páscoa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Bacalhoada com pimentão

Ingredientes

800 g de bacalhau em postas dessalgado

em postas dessalgado 1 kg de batata descascada, cozida e cortada em rodelas

3 cebolas descascadas e cortadas em rodelas

4 tomates sem sementes e cortados em rodelas

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas

1/2 pimentão verde sem sementes e cortado em rodelas

1/2 pimentão amarelo sem sementes e cortado em rodelas

4 ovos cozidos, descascados e cortados ao meio

1 xícara de chá de azeitona verde

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o bacalhau, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e, com o peixe ainda quente, retire as espinhas e a pele. Reserve. Em uma assadeira, coloque a batata e tempere com sal e pimenta-do-reino. Disponha o bacalhau, as cebolas, os tomates e os pimentões e regue com azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Com cuidado, retire o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos. Desligue o fogo, finalize com os ovos, a azeitona e o cheiro-verde. Sirva em seguida.

Bacalhoada com molho de tomate

Ingredientes

800 g de bacalhau em postas dessalgado

1,2 kg de batata descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 2 xícaras de chá de caldo de legumes

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

350 g de molho de tomate

1 pimentão verde sem sementes e cortado em tiras

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras

1 xícara de chá de azeitona preta

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o bacalhau, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 25 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e a reserve. Com o peixe ainda quente, retire as espinhas e a pele. Reserve. Na mesma panela do bacalhau, coloque a água do cozimento reservada e a batata e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo e reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o molho de tomate e o caldo de legumes e cozinhe até levantar fervura. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os pimentões e refogue até murcharem. Desligue o fogo e reserve. Em um refratário, alterne camadas de molho, batata, bacalhau, pimentões e azeitona, finalizando com o molho. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

Bacalhoada com leite de coco

Ingredientes

500 g de bacalhau dessalgado e desfiado

3 batatas cortadas em rodelas e cozidas al dente

1 cebola cortada em rodelas

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 pimentão amarelo cortado em tiras

2 tomates cortados em rodelas

200 ml de leite de coco

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de azeite de dendê

Azeite, coentro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até murcharem. Adicione o bacalhau desfiado e refogue por 5 minutos. Reserve. Em uma travessa, faça camadas com a batata, o bacalhau refogado, o tomate e os pimentões. Regue com o leite de coco e o azeite de dendê. Finalize com o coentro por cima. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos. Retire o papel-alumínio e deixe dourar por 10 minutos. Sirva em seguida.