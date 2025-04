As datas mais importantes deste ciclo incluem a Quinta-feira Santa, que rememora a Última Ceia, a Sexta-feira da Paixão, que celebra a crucificação, e o Sábado de Aleluia, que antecede a festa da ressurreição no Domingo de Páscoa.

O período da Semana Santa inicia-se no Domingo de Ramos e termina no Domingo de Páscoa. Para os cristãos, é um tempo de celebrações e reflexões sobre a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, marcado por oração e renovação espiritual.

Abaixo, confira 5 orações para a Semana Santa!

1. Oração de preparação para Semana Santa

Senhor, Criador meu, Deus de minha vida, venho através desta oração me colocar à Tua disposição. Me chamastes para fora do meu cotidiano e me inebriastes do Teu amor, por puro amor que sentes por mim! És Teu desejo que minha vida venha a florescer; por isso, me entrego a Ti e confio na Tua graça.

Neste tempo de conversão, Tu esperas a transformação do meu coração; porém, digo que sem Ti nada posso… por isso, imploro a Vossa ajuda. Permitas que eu viva com intensidade este momento tão sagrado do Teu Filho Jesus.

Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, pois por Vossa santa cruz, remiste o mundo. Mil graças vos dou, Senhor Jesus, que por mim morreste na cruz. Vosso sangue e Vossa cruz não me sejam doados em vão. Amém!