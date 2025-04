4 dicas para incluir a poltrona suspensa na decoração

Com a valorização de espaços mais acolhedores e cheios de personalidade, determinados itens vêm conquistando espaço nas decorações. Entre eles, há aqueles que chamam atenção não apenas pelo visual encantador, mas também pela funcionalidade e bem-estar que proporcionam no dia a dia. Um exemplo disso são os balanços ou poltronas suspensos, elementos que vêm se destacando nos projetos de arquitetura.

É importante pensar que para o balanço ser inserido em um projeto é necessário ter um espaço livre ao redor do móvel para evitar colisões quando a peça estiver em uso, sendo recomendado pelo menos um metro de distância de paredes e demais móveis.

Para aproveitar ao máximo todas as potencialidades que a poltrona suspensa oferece, alguns cuidados são indispensáveis. A seguir, confira as recomendações de Rosangela Pena para a instalação!

As residências se tornaram verdadeiros refúgios de aconchego , especialmente após dias agitados. Nesse contexto, elementos decorativos, como a poltrona suspensa, ganharam espaço na composição de ambientes confortáveis, assumindo novas formas sob o olhar atento de arquitetos e profissionais da área.

Na avaliação é preciso definir a capacidade de carga, isto é, analisar se o suporte aguenta não só o peso do balanço como também de quem irá utilizá-lo. “Uma estrutura segura deve suportar pelo menos 150 kg, mas essa capacidade pode variar conforme o modelo do balanço e o tipo de fixação”, analisa a arquiteta.

A instalação da poltrona suspensa exige cuidados específicos para garantir segurança e estabilidade. Primeiro, ela precisa ser fixada em uma estrutura sólida capaz de suportar o peso. Para esse processo, alguns cuidados são fundamentais, assim como o acompanhamento de um profissional da área de arquitetura para executar a instalação com toda a segurança necessária.

4. Utilize ganchos de alta qualidade

Para uma fixação adequada, é indicado utilizar ganchos de aço galvanizado, chumbadores ou parafusos tipo olhal de alta resistência. Todos esses elementos precisam ser fixados diretamente na viga ou laje, sendo indispensável a atuação de um profissional da arquitetura para guiar todo o passo a passo, além de uma empresa especializada na instalação desse tipo de mobiliário.

Quem optar por correntes para o balanço, escolher modelos de aço com tratamento anticorrosivo, enquanto para cordas, as opções mais seguras são as de sisal trançado, algodão reforçado ou nylon de alta resistência.

Por Lucas Janini