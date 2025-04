10 benefícios da ameixa seca para a saúde e como consumi-la

A ameixa seca favorece a saúde geral do corpo (Imagem: Dionisvera | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Saude

A ameixa é uma fruta suculenta e versátil, muito conhecida pela sua ação no combate à constipação intestinal. No entanto, este não é o seu único benefício. Rica em fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes, ela também favorece a saúde geral do corpo, especialmente quando consumida na versão desidratada, em que está a maior concentração desses nutrientes. Segundo uma pesquisa da Universidade Tufts, nos Estados Unidos, as ameixas secas têm mais que o dobro de antioxidantes que outros alimentos como a uva-passa e o mirtilo. O estudo explica que isso se deve às antocianinas, substância responsável pelo tom arroxeado da fruta, que ajuda a reduzir o risco de doenças crônicas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A seguir, confira mais alguns benefícios proporcionados pela fruta e como consumi-la no dia a dia! 1. Combate a osteoporose Um estudo publicado pelo The Journal of Nutrition indica que as ameixas secas podem ajudar a reduzir a perda óssea após a menopausa. A pesquisa analisou 183 mulheres não fumantes, não gravemente obesas e com idades entre 55 e 75 anos, e concluiu que o consumo de 50 g a 100 g de ameixa seca por dia tem bons resultados contra a perda óssea e a inflamação após a menopausa. “Essas descobertas podem ser atribuídas à abundância de compostos bioativos encontrados nas ameixas secas, incluindo vitaminas, minerais, ácidos fenólicos e polifenóis, que provavelmente agem em sinergia para suprimir os monócitos ativados e sua secreção de citocinas inflamatórias que reabsorvem os ossos”, explicou Connie Rogers, coautora da pesquisa. 2. Reduz o risco de doenças cardiovasculares O potássio presente na ameixa seca pode ajudar a regular a pressão arterial, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, os antioxidantes ajudam a reduzir a inflamação e protegem contra o acúmulo de colesterol nas artérias, evitando complicações severas como AVC (acidente vascular cerebral) e infarto.

3. Aumenta a saciedade As fibras presentes na ameixa seca ajudam a retardar a digestão, favorecendo o controle do apetite. “As fibras fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella. 4. Promove a saúde do cabelo Um dos principais nutrientes encontrados na ameixa seca é a vitamina A, que desempenha um papel crucial na produção de sebo, óleo natural que mantém o couro cabeludo hidratado. Isso é fundamental para prevenir a secura e a descamação, proporcionando um ambiente saudável para o crescimento do cabelo. Além disso, a fruta é uma excelente fonte de vitamina E, ajudando a proteger as células do cabelo dos danos causados pelos radicais livres, que podem enfraquecer os fios e levar à quebra. 5. Ajuda a combater a anemia Por ser fonte de ferro, nutriente essencial para a formação das hemácias, a ameixa seca contribui para a melhora dos níveis de hemoglobina no sangue. Sua boa quantidade de vitamina C também favorece a absorção do ferro pelo organismo, potencializando seus efeitos. O consumo regular pode ajudar a reduzir sintomas como cansaço, palidez e fraqueza, comuns em quadros anêmicos.

A ameixa seca contém vitamina A e C que ajudam a fortalecer o sistema imunológico (Imagem: CKP1001 | Shutterstock) 6. Fortalece o sistema imunológico A ameixa seca é uma boa fonte de vitamina A e C, essenciais para fortalecer o sistema imunológico, auxiliando na produção e ativação de células de defesa do organismo, que combatem infecções e protegem contra doenças. “A vitamina C, por exemplo, atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, completa a farmacêutica Luciana Rocha. 7. Evita o envelhecimento precoce A ameixa seca é uma fruta rica em antioxidantes que ajudam a combater os danos causados pelos radicais livres e é essencial para a produção de colágeno, que mantém a elasticidade da pele, reduzindo a aparência de rugas e linhas de expressão.

“Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Marcella Garcez. 8. Melhora a função cognitiva O consumo regular de ameixas secas tem sido associado a uma melhor função cognitiva e desempenho mental. Isso porque os antioxidantes presentes nelas podem ajudar a proteger contra o estresse oxidativo no cérebro, auxiliando a reduzir o risco de declínio cognitivo relacionado à idade e doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. 9. Controla a glicemia As fibras presentes na ameixa seca ajudam a retardar a liberação de glicose na corrente sanguínea, evitando picos de açúcar no sangue após as refeições, o que é especialmente benéfico para pessoas com diabetes ou que estão em risco de desenvolver a condição. Além disso, a fruta tem um índice glicêmico relativamente baixo, o que significa que seu impacto na glicemia é menor em comparação com alimentos com alto índice glicêmico. Contudo, o seu consumo não substitui o tratamento e o acompanhamento médico.