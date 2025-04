7 dicas para aplicar o estilo escandinavo na decoração

Tendência traz em sua origem a ideia do conforto, do aconchego e o minimalismo

O estilo escandinavo traz em sua origem a ideia do conforto, do aconchego e o minimalismo. Segundo a designer de interiores, ele tem o intuito de dar mais claridade ao ambiente, já que os dias de inverno são curtos e escuros. Elementos funcionais, como tapetes mais quentinhos e mantas, ajudam a compor o espaço.

A decoração escandinava surgiu no norte da Europa, mais especificamente na região da Escandinávia, e teve o auge na década de 1950. Por isso, traz as características dessa região. “Ela é inspirada em elementos nórdicos e paisagens locais. Muitos elementos que pertencem a esse estilo estão ligados ao frio rigoroso e à iluminação mais escura do inverno”, explica a designer de interiores Larissa Santo.

Abaixo, confira algumas dicas para aplicar o estilo escandinavo na decoração!

1. Importância das cores

As cores são muito marcantes e fazem a diferença neste tipo de decoração. Nele, predominam os tons claros, pastéis e naturais, que fazem contraste com o branco. “Também pode haver algum ponto de cor mais vibrante, em poucos objetos e complementos de destaque, uma das características do minimalismo, que representa o conceito do escandinavo. As formas simples e as linhas retas se sobressaem nesses ambientes”, explica a arquiteta e urbanista Juliana Cararo.

2. Equilíbrio na hora de compor a decoração

Segundo a designer de interiores Larissa Santo, os elementos decorativos ajudam a trazer mais calor para os ambientes, pois o estilo escandinavo é marcado por cores neutras. “No sofá, não podem faltar mantas e almofadas bem fofinhas, e não esqueça daquele belo tapete. Se decidir colocar quadros, lembre-se: bem minimalista, uma frase ou somente um desenho”, complementa. Esse tipo de decoração permite que você abuse no branco, cinza, tons pastéis e linhas retas. Se for usar cortinas, prefira as que permitem a entrada da luz no ambiente.