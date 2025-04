5 receitas criativas com batata-doce para o almoço

A batata-doce é um vegetal bastante versátil, rico em nutrientes e com sabor adocicado que combina com diversos preparos. Além de ser uma excelente fonte de energia, ela pode ser utilizada em receitas criativas e saborosas para o almoço, pois oferece praticidade e variedade ao cardápio. Por isso, é uma ótima opção para quem busca refeições equilibradas, nutritivas e cheias de sabor.

Salada de batata-doce com grão-de-bico, abacate e espinafre

Ingredientes

1 batata-doce laranja descascada e cortada em cubos

laranja descascada e cortada em cubos 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

Polpa de 1 abacate maduro cortado em cubos

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 colher de sopa de azeite de oliva

Azeite, páprica doce, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Gergelim branco e preto para finalizar

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque os cubos de batata-doce e tempere com azeite, sal, pimenta-do-reino e páprica. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, mexendo na metade do tempo, até que fiquem dourados e macios. Em fogo médio, refogue o grão-de-bico em uma frigideira com um pouco de azeite, sal e páprica até que fique levemente crocante. Em uma tigela grande, coloque as folhas de espinafre, os cubos de batata-doce assada, o grão-de-bico e o abacate. Salpique sementes de gergelim por cima e, se quiser, adicione um fio de azeite. Sirva em seguida.

Hambúrguer de batata-doce

Ingredientes

2 xícaras de chá de batata-doce descascada, cozida e amassada

descascada, cozida e amassada 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

1/4 de xícara de chá de farinha de arroz

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Cheiro-verde picado, páprica defumada, cúrcuma, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a batata-doce amassada com a aveia, a farinha de arroz, a cebola, o alho e os temperos. Mexa até formar uma massa homogênea e modelável. Se estiver muito úmida, adicione um pouco mais de farinha de arroz. Modele os hambúrgueres no formato desejado. Em fogo médio, aqueça uma frigideira antiaderente com azeite e grelhe os hambúrgueres por cerca de 3 a 5 minutos de cada lado, até ficarem dourados. Sirva em seguida.

Batata-doce recheada com legumes

Ingredientes

2 batatas-doces

1/2 cenoura ralada

1/2 abobrinha ralada

1/2 xícara de chá de milho-verde cozido

1/2 xícara de chá de brócolis cozido e picado

1/4 de cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Queijo parmesão ralado, sal, pimenta-do-reino moída, orégano e cúrcuma a gosto

Modo de preparo

Coloque as batatas-doces em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 a 40 minutos, ou até ficarem macias. Corte as batatas-doces ao meio no sentido do comprimento e, com cuidado, retire parte da polpa com uma colher, formando uma “barquinha”. Reserve a polpa retirada.

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola. Acrescente a cenoura, a abobrinha, o milho-verde e o brócolis. Cozinhe por cerca de 5 minutos. Adicione a polpa da batata-doce ao refogado, tempere com sal, pimenta-do-reino, orégano e cúrcuma. Misture bem.