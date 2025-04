As novelas turcas se destacam por suas tramas envolventes (Imagem: Reprodução digital | Max) / Crédito: Edicase Entretenimento

Nos últimos anos, as novelas turcas ganharam o coração do público brasileiro, chamando atenção por suas histórias emocionantes, personagens marcantes e reviravoltas surpreendentes. Produções como “Yargi: Segredos de Família”, “Iludida” e “Prisão de Mentiras” conquistaram espaço com enredos que exploram desde conflitos familiares até tramas cheias de mistério, firmando-se como verdadeiros sucessos. Abaixo, confira 5 novelas turcas para assistir na Max!

1. Força de mulher (2017) Em "Força de mulher", Bahar precisa superar obstáculos para criar os filhos sozinha (Imagem: Reprodução digital | Max) A história gira em torno de Bahar (Özge Özpirinçci), uma mulher batalhadora que enfrentou o abandono da mãe ainda na infância e cresceu sem os pais. Após encontrar o amor verdadeiro em Sarp (Caner Cindoruk), constrói uma vida simples e feliz ao lado dele e dos dois filhos. Tudo muda quando ela perde o companheiro em um acidente, ficando responsável por criar as crianças sozinha. Determinada, Bahar precisa superar obstáculos emocionais e financeiros, ao mesmo tempo em que segredos do passado vêm à tona. A novela destaca a coragem, o amor materno e a resistência diante das dificuldades. 2. Minha menina (2018) Em "Minha menina", Demir precisa transformar sua rotina para cuidar da filha Öykü (Imagem: Reprodução digital | Max)

A novela gira em torno de Öykü (Beren Gökyıldız), uma garota de oito anos, doce e muito esperta, diagnosticada com uma condição genética rara. Após ser deixada pela tia responsável por sua criação, ela se vê obrigada a procurar seu pai biológico, Demir (Buğra Gülsoy), um homem despreocupado e envolvido em pequenos golpes. Preso por seus crimes, Demir recebe a chance de liberdade caso assuma a guarda da filha. Apesar da resistência inicial, ele começa a desenvolver um forte laço com Öykü e decide transformar sua rotina para se tornar alguém melhor. 3. Iludida (2021) Em “Iludida”, Asya descobre a traição do marido e busca justiça (Imagem: Reprodução digital | Max)

Asya Yılmaz (Cansu Dere) é uma médica que leva uma vida tranquila com seu marido Volkan (Caner Cindoruk) e seu filho Ali. No entanto, ela começa a desconfiar de uma possível traição quando encontra um fio de cabelo no cachecol de Volkan. Ao investigar, a protagonista descobre que ele está tendo um romance com Derin (Melis Sezen), uma mulher mais jovem. Profundamente abalada pela descoberta, Asya decide confrontar seu marido e dar início a uma busca por justiça, o que desencadeia uma série de eventos complexos e emocionais. Ao tentar lidar com a traição, ela se vê envolvida em um jogo psicológico de manipulação e vingança, testando seus próprios limites e o que está disposta a fazer para preservar sua honra e sua família. 4. Prisão de mentiras (2021) Em “Prisão de mentiras”, Firat precisa descobrir a verdade sobre o assassinato da esposa e da filha para limpar seu nome (Imagem: Reprodução digital | Max)

A novela turca gira em torno de Fırat Bulut (Onur Tuna), um respeitado promotor da cidade de Istambul, cuja vida muda drasticamente quando ele desperta atrás das grades, acusado de tirar a vida da esposa e de sua filha. Sem lembrar dos últimos acontecimentos, ele precisa montar as peças do quebra-cabeça para provar sua inocência. Enquanto tenta entender como foi parar nessa situação, Fırat se depara com uma teia de mentiras, manipulações e corrupção. 5. Yargı: segredos de família (2021) Em “Yargı: segredos de família”, Ceylin e Ilgaz juntam forças para livrar o irmão do promotor de uma acusação de assassinato (Imagem: Reprodução digital | Max) Essa novela foi ganhadora do prêmio Emmy Internacional de Melhor Telenovela em 2023. A história segue Ceylin Erguvan (Pınar Deniz), uma advogada que, após seu pai ser preso injustamente, passa a adotar uma postura cínica em relação à justiça, frequentemente agindo fora das regras.