Saiba como é o beijo de cada signo do zodíaco

Uma das versões mais conhecidas remonta à Roma Antiga, quando existia a tradição de os homens beijarem suas esposas e namoradas no meio da rua durante as festividades da primavera. Acreditava-se que esse gesto traria boa sorte e fertilidade aos casais. Posteriormente, essa tradição foi incorporada ao cristianismo, e o beijo tornou-se uma forma de demonstrar amor e respeito entre as pessoas.

Neste contexto, a Astrologia pode dizer muito sobre a personalidade das pessoas com base nos signos, inclusive sobre as características e as particularidades de cada nativo. Por isso, o astrólogo Ravi Vidya conta um pouco sobre como é o beijo dos nativos e com quais signos combinam melhor. Confira!

Áries

O beijo dos arianos combina com Sagitário e Leão (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

Os arianos são intensos e cheios de paixão, o que eles demonstram no beijo. Gostam de beijar com vontade, sem medo de se entregar. O beijo desse nativo combina especialmente com Sagitarianos e Leoninos.

Touro