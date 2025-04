O Dia do Beijo, comemorado em 13 de abril, é uma oportunidade para valorizar os gestos que expressam carinho e paixão. Entre velas, massagens e momentos a dois, os óleos essenciais podem trazer uma dose extra de conexão e bem-estar. Seus compostos naturais agem no corpo e na mente, favorecendo o relaxamento, o prazer e o despertar do desejo.

“Entre os óleos mais utilizados para esse fim, estão os que atuam diretamente nos neurotransmissores do prazer e nos hormônios ligados à excitação, como a testosterona e a dopamina”, explica.

Abaixo, Daiana Petry lista 6 óleos essenciais que ajudam a despertar a libido. Confira!

1. Pimenta-preta: aroma quente e provocante

Com um cheiro envolvente e picante, o óleo essencial de pimenta-preta é conhecido por seu efeito estimulante e aquecedor. O beta-cariofileno, presente em sua composição, pode aumentar os níveis de testosterona em mulheres, sendo uma alternativa natural para estimular a libido. Na aromaterapia, também é usado para combater a fadiga e melhorar o ânimo.

2. Ylang-ylang: o floral da autoestima e do prazer

Ideal para quem sofre com baixa autoestima ou excesso de estresse, o óleo de ylang-ylang atua de forma dupla: estimula a produção de testosterona (também graças ao beta-cariofileno) e regula a dopamina por meio do benzoato de benzila. Com aroma doce e floral, é indicado para quem deseja se reconectar com o prazer e redescobrir o que dá motivação e desejo.