Horóscopo semanal: previsão dos signos de 14 a 20 de abril de 2025

Nesta semana, o Sol seguirá no signo de Áries e fará aspecto tenso com Plutão e Marte, indicando um período em que será necessário ter mais atenção com as ações precipitadas, que poderão levar a conflitos. Além disso, o contato com as próprias sombras desencadeará possíveis desconfortos e atitudes radicais.

Por sua vez, Mercúrio entrará no signo de Áries e em conjunção com Netuno, Saturno e Vênus, agora em movimento direto. Nesse contexto, a mente poderá apresentar sinais de confusão, exigindo cautela na forma de se comunicar para prevenir mal-entendidos. Será, ainda, uma fase de reflexões para os relacionamentos e de gerenciar as expectativas em relação ao outro a fim de evitar frustrações.