Entenda o que é o herpes ocular e como prevenir a doença

O herpes ocular é uma infecção nos olhos causada pelo vírus herpes simples (HSV), o mesmo responsável pelo herpes labial. Embora mais comum na região da boca, também pode atingir os olhos, provocando sintomas que variam entre leves e graves. Quando não tratado corretamente, pode levar a complicações sérias, incluindo danos permanentes à visão.

“O vírus do herpes simples (HSV) é mais conhecido por causar bolhas e feridas nos lábios, mas ele também se manifesta em outros locais, como nariz, áreas da face ou região genital. No caso do herpes ocular, além de afetar a córnea, ele também pode, num primeiro contato, cursar com uma conjuntivite ou com vesículas em pálpebras”, completa a Dra. Camila Moraes, oftalmologista especialista em córnea do HOPE, Hospital de Olhos de Pernambuco da rede Vision One.