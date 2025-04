7 receitas de chás para ajudar a combater gripe e resfriado

No outono, diversas doenças respiratórias começam a se manifestar com mais frequência. Entre as mais comuns, estão a gripe e o resfriado, que afetam pessoas de todas as idades e causam sintomas como mal-estar, dor no corpo, tosse, febre e congestão nasal.

Além de buscar orientação médica quando necessário, é essencial adotar cuidados em casa para aliviar os sintomas e prevenir agravamentos. O consumo de chás, por exemplo, pode ser um grande aliado nesse período, já que muitas ervas ajudam a promover alívio natural dos sintomas respiratórios.