5 formas de proteger os bebês da bronquiolite

A bronquiolite, causada pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), é um dos principais motivos de internação de bebês com menos de 1 ano no Brasil. Segundo o Boletim InfoGripe da Fiocruz, nas últimas quatro semanas, o VRS foi responsável por cerca de 45% dos casos positivos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sobretudo em crianças de até 2 anos.

Com a chegada do outono e a maior circulação do vírus, a atenção à saúde dos pequenos deve ser redobrada. Para auxiliar pais e cuidadores, o Dr. Alberto Chebabo, infectologista do laboratório Sérgio Fraco e Bronstein, lista cinco medidas para proteger os bebês da bronquiolite. Confira!

1. Amamentação

O leite materno é rico em anticorpos e fortalece o sistema imunológico do bebê, protegendo-o contra diversas infecções, incluindo o VSR. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o aleitamento exclusivo até os 6 meses e continuado até os 2 anos ou mais.

2. Higienize as mãos

Aprendemos durante a pandemia da COVID-19 que a lavagem das mãos ajuda a evitar muitas doenças. Por isso, higienize-as com água e sabão, especialmente antes de tocar no bebê, e incentive outros familiares, visitantes e cuidadores a fazerem o mesmo.

3. Afastamento de pessoas doentes

Evite que o bebê tenha contato com pessoas que apresentem sintomas de gripe ou resfriado. Se alguém da família estiver doente, peça para usar máscara e lave as mãos com frequência.