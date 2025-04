A erva-cidreira, também conhecida como Melissa officinalis, é uma planta originária da região do Mediterrâneo e da Ásia Ocidental, amplamente utilizada na medicina natural. Com sabor agradável e aroma cítrico, ela contém propriedades terapêuticas que oferecem diversos benefícios para a saúde, como relaxamento, alívio do estresse e melhora da digestão, que a tornam a escolha perfeita para quem deseja cuidar do corpo de forma eficaz.

A seguir, confira 7 receitas de chá de erva-cidreira para melhorar a saúde!