4 dicas para adaptar as roupas após emagrecer

Com ajustes ou transformações criativas, as peças podem acompanhar cada fase da sua vida

Boa parte das roupas pode ser reaproveitada com pequenos reparos. Além de ser uma alternativa mais sustentável, essa prática preserva peças queridas e evita compras impulsivas. Por isso, Evandro de Macedo, da Tem Jeito, rede especializada em ajustes e customizações, compartilha quatro dicas essenciais para adaptar suas roupas após o emagrecimento. Confira!

Mudar o estilo de vida, adotar hábitos mais saudáveis e perder peso são conquistas que trazem uma série de transformações — e uma das mais comuns está no guarda-roupa. Quem passa por um processo de emagrecimento logo percebe que muitas roupas começam a ficar largas, desajustadas e, em alguns casos, até inutilizáveis. Contudo, com criatividade e algumas alterações estratégicas, é possível transformar peças antigas e garantir que elas acompanhem essa nova fase sem comprometer o estilo ou o bolso.

Para aquelas peças que ficaram muito soltas, uma solução simples é acinturá-las com pences ou elásticos embutidos. Outra opção é transformar vestidos amplos em saias ou blusas mais ajustadas.

4. Reaproveitamento criativo

Camisetas largas podem virar regatas estilosas; blusas de manga longa podem ser transformadas em cropped ou até mesmo em coletes despojados. O importante é adaptar as peças ao novo formato do corpo sem abrir mão do estilo pessoal.

Gesto sustentável e consumo responsável

A ideia de que emagrecer exige um guarda-roupa completamente novo já não faz sentido em um mundo cada vez mais atento ao consumo responsável. Adaptar roupas não é apenas uma forma de economizar, mas também um gesto sustentável que evita desperdícios e prolonga a vida útil das peças.

Seja por meio de ajustes ou transformações criativas, a moda pode – e deve – acompanhar cada fase da vida sem deixar de lado o conforto e a autoestima. Afinal, vestir-se bem é, acima de tudo, sentir-se bem em qualquer etapa da jornada.