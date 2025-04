8 benefícios da prancha abdominal

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

1. Fortalece o core

O core, composto por músculos abdominais, lombares e pélvicos, é responsável por fornecer estabilidade e suporte. Ao realizar a prancha, esses músculos são ativados para manter o corpo em uma posição estável, o que ajuda a fortalecê-los ao longo do tempo.

“O core fortalecido aumenta a potência e aprimora a eficiência dos movimentos. Com o equilíbrio potencializado, o risco de lesões diminui gradativamente e, além disso, [o core fortalecido] proporciona melhorias notáveis no sistema nervoso e cooperante muscular”, explica o fisioterapeuta Bernardo Sampaio.

2. Reduz o risco de lesões na coluna

Ao fortalecer os músculos estabilizadores do tronco, como os abdominais profundos, os oblíquos e os músculos das costas, a prancha melhora a estabilidade e o suporte ao redor da coluna vertebral. Isso ajuda a distribuir melhor a carga durante atividades físicas e movimentos do dia a dia, reduzindo a pressão sobre as articulações e diminuindo o risco de lesões, especialmente nas costas.

3. Melhora a flexibilidade

Embora a prancha abdominal seja conhecida por fortalecer os músculos do core, ela também melhora a flexibilidade. Isso porque, durante a execução do exercício, os músculos ao redor das articulações dos ombros, da coluna vertebral e dos quadris são alongados e ativados, resultando em uma maior flexibilidade nessas áreas.