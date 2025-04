7 dicas para cuidar da pele do pescoço 

Quando o assunto é beleza e cuidados com a pele, o rosto costuma ser o protagonista. Mas há uma área que revela a idade com ainda mais facilidade: o pescoço. Fino, sensível e frequentemente esquecido na rotina de skincare, ele exige atenção especial para evitar flacidez, rugas e manchas precoces.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

1. Não pare o skincare no maxilar

Nos cuidados com a pele, além do rosto, o pescoço e o colo também merecem atenção especial. “Muita gente cuida bem do rosto, mas esquece que o pescoço também precisa de hidratação, antioxidantes e proteção solar”, explica a Dra. Mariana Paixão. Por isso, aplique o hidratante, o sérum e o protetor solar até o colo — todos os dias.

2. Use protetor solar com frequência

A exposição solar é uma das principais causas do envelhecimento da pele do pescoço. “O filtro solar previne manchas, flacidez e rugas. Não pode ser usado só na praia — ele precisa estar presente na rotina diária”, diz a dermatologista.

3. Aposte em ativos firmadores

Produtos com ingredientes como ácido hialurônico, retinol, niacinamida e peptídeos são aliados. “Esses ativos ajudam a manter a firmeza e a uniformidade da pele do pescoço, que é naturalmente mais fina e sensível”, conta a médica.

4. Cuide da postura e do tech neck

A inclinação constante da cabeça ao olhar o celular pode favorecer a formação de linhas horizontais no pescoço. “O ‘pescoço tecnológico’ é real. É importante corrigir a postura e fazer pausas para alongamento”, explica a Dra. Mariana Paixão.