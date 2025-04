5 receitas de peixe assado para a Páscoa

A Páscoa é um momento especial de renovação, união e celebração à mesa — e o peixe é o grande protagonista desse período. Leve, saboroso e versátil, ele combina perfeitamente com pratos assados que encantam pela simplicidade e pelo aroma irresistível. Além disso, é ideal para quem deseja surpreender os familiares e amigos com opções caseiras irresistíveis.

Filé de robalo assado com salada

Ingredientes

Peixe

2 postas de robalo

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e picado

Sal, pimenta-do-reino moída e alecrim a gosto

Azeite para untar

Salada

1 xícara de folhas verdes (rúcula e espinafre)

5 tomates-cereja cortados ao meio

1/2 cebola descascada e fatiada

1/4 de xícara de chá de azeitona preta fatiada

Azeite de oliva, vinagre balsâmico, sal, salsa picada e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as postas de robalo e tempere com suco de limão, alho, sal, pimenta-do-reino e alecrim. Tampe e leve à geladeira por 30 minutos. Após, disponha as postas de robalo sobre uma assadeira untada com azeite de oliva, regue o peixe com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno e reserve.

Em um recipiente, coloque as folhas verdes, os tomates-cereja, a cebola e as azeitonas pretas e misture. Tempere com azeite de oliva, vinagre balsâmico, sal, salsa e orégano. Disponha a salada em um prato e sirva acompanhada com o peixe.