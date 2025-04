Veja como inserir o pão francês na dieta de forma saudável

O pão francês, apesar do nome, tem origem adaptada no Brasil, inspirado nas baguetes francesas, mas com características próprias que agradam ao paladar nacional. Presente em praticamente todas as padarias do país, é um dos alimentos mais consumidos no café da manhã, mas também aparece em lanches ao longo do dia.

Apesar de ser saboroso e muito querido entre os brasileiros, o pão francês ainda gera dúvidas quando o assunto é alimentação saudável. Por isso, abaixo, a Dra. Fernanda Vasconcelos, nutróloga e fundadora do Instituto Qualitté (clínica de estética e emagrecimento), explica como consumir de maneira equilibrada e sem prejuízos para a saúde. Confira!