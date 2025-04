Veja como a numerologia pode aumentar o prazer nas relações

Os números ajudam a entender as preferências sexuais da outra pessoa

Neste sentido, essa prática se torna uma verdadeira aliada para descobrir as preferências sexuais do(a) parceiro(a), sem a necessidade de fazer perguntas diretas, fortalecendo a conexão íntima no relacionamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como encontrar o número

Yara Vieira, consultora esotérica do Astrocentro, comenta que o cálculo da numerologia do dia do nascimento é prático. “Esse processo de calcular é muito simples, basta somar dia, mês e ano de nascimento, até que encontre um número de 1 a 9, ou 11 (ele é o número mestre, que não deve ser reduzido para 2)”, explica.

Exemplo: se nasceu em 17/6/1978, some 1+7+6+1+9+7+8. O resultado é 39. 3+9 = 12; 1+2 = 3. “É importante saber como funciona porque toda pessoa que passa a consultar a numerologia pode ter um parâmetro sobre diversas questões da vida, como na intimidade”, resume a profissional.

Numerologia e sexualidade

A seguir, Yara Vieira explica o que dizem os números sobre a sexualidade e dá dicas para apimentar a relação!

Número 1

Quem vive sob a influência desse número ama novidades e faz qualquer negócio para entrar em sintonia com o seu amor. Não resiste a surpresas, beijos quentes, pernas entrelaçadas, pele com pele e conversas ao pé do ouvido.