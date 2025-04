8 truques de maquiagem para iniciantes

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

1. Prepare a pele

O cuidado com a pele é essencial para uma boa maquiagem, pois ela irá destacar os produtos utilizados. Portanto, a limpeza facial é o primeiro passo e mais importante. Para isso, use um sabonete adequado para o seu tipo de pele. Depois, aplique um bom hidratante e, se possível, um protetor solar. “Hidratar, tonificar e aplicar o primer no rosto faz com que a maquiagem tenha uma ótima durabilidade”, garante o beauty artist Danilo Donadeli.

2. Utilize base, corretivo e pó

O maquiador Bruno Cézar explica que escolher o produto com o tom certo para a pele também é muito importante para não errar na maquiagem. Por isso, a escolha da base, do corretivo e do pó deve ser feita com muito cuidado. Você pode aplicar a base com os dedos, com esponjinhas próprias para maquiagem ou com pincel específico para base — isso também vale para a aplicação do corretivo. O pó, por sua vez, pode ser aplicado com esponja ou pincel.

3. Escolha as cores certas

Para quem está começando no universo das makes, o ideal é tentar maquiagens mais simples e ir incrementando aos poucos. “Os tons pastéis combinam mais para o dia a dia; já algumas cores mais vibrantes ajudam a compor um look mais moderno para a maquiagem da noite”, aconselha Danilo Donadeli.

4. Aplique delineador

Para muita gente, o delineador é um dos passos mais difíceis da maquiagem, pois borra com facilidade, além de ser difícil deixar os dois lados iguais. Contudo, existe um pequeno truque para eliminar esse problema: utilize um delineador de feltro (caneta) e faça uma marca no canto externo do olho, no ponto exato onde o traço deve terminar. Depois, com o cotovelo apoiado sobre uma mesa, faça um ponteado na base dos cílios. Em seguida, una esses pontos com um traço.