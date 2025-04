7 maneiras de preparar bacalhau para a Páscoa

Ao longo dos anos, as tradições alimentares da Páscoa passaram por mudanças, mas o bacalhau seguiu firme como um dos pratos preferidos dessa época. Mesmo com a modernização das práticas religiosas e dos costumes familiares, esse peixe ainda marca presença nas mesas de muitas pessoas. Versátil e saboroso, ele foi adaptado a diferentes receitas e pode ser servido de diversas formas, agradando a todos os paladares.

Bacalhau com batata ao murro

Ingredientes

800 g de bacalhau dessalgado em postas

dessalgado em postas 6 batatas

2 dentes de alho descascados e picados

3 ovos cozidos, descascados e cortados ao meio

Floretes de 1 brócolis cozido

Sal, azeite, tomilho, pimenta-do-reino moída e azeitonas pretas a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água, espere amornar e envolva as batatas em um pano de prato. Dê um leve murro sobre as batatas para achatá-las. Tempere com sal e reserve.

Em uma assadeira untada com azeite, coloque as postas de bacalhau, distribua as batatas ao redor e regue com azeite. Acrescente o tomilho, o alho e a pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Após, retire do forno e decore com azeitonas pretas, os ovos cozidos e o brócolis. Sirva em seguida.

Bacalhau gomes de sá

Ingredientes

600 g de bacalhau em lascas dessalgado

500 g de batata descascada, cozida e cortada em rodelas

descascada, cozida e cortada em rodelas 1 1/2 xícara de chá de azeite

1 dente de alho descascado e cortado em lâminas

2 cebolas descascadas e cortadas em rodelas

2 ovos cozidos, descascados e cortados ao meio

5 xícaras de chá de leite quente

Sal, pimenta-do-reino moída, azeitonas pretas e salsa picada a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as lascas de bacalhau, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos, sem deixar ferver. Após, desligue o fogo, tampe a panela e abafe por 20 minutos. Em seguida, escorra a água, coloque as lascas em um recipiente, cubra com leite quente e deixe em infusão por 1 hora e 30 minutos.

Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Depois, escorra o bacalhau do leite e coloque o peixe na panela. Acrescente as batatas e mexa bem, mas sem deixar refogar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e transfira a mistura para um refratário. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Polvilhe com salsa e decore com as azeitonas e os ovos cozidos. Sirva em seguida.