6 benefícios do caju para a saúde e como consumi-lo

O caju (Anacardium occidentale), originário do Brasil, é uma fruta tropical muito usada na culinária por seu sabor marcante e seus benefícios para a saúde. Composto pela polpa suculenta e pela castanha, ele é rico em vitamina C, fibras e antioxidantes, enquanto a semente torrada oferece gorduras boas, proteínas e minerais.

1. Fortalecimento do sistema imunológico

O caju é rico em vitamina C. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 100 g da fruta tem 219,3 mg desse nutriente. Esse antioxidante ajuda a melhorar as funções das células de defesa do organismo, auxiliando no combate a vírus, bactérias e fungos. Além disso, essa vitamina potencializa a absorção de ferro, contribuindo para a prevenção da anemia.

2. Melhora a digestão

Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), 100 g de caju contêm cerca de 1,7 g de fibra alimentar. Esse nutriente é essencial para o bom funcionamento do intestino, pois contribui para a regularidade do trânsito intestinal e auxilia na manutenção de uma microbiota saudável. Com isso, o consumo da fruta pode ajudar a prevenir quadros de constipação e favorecer uma digestão mais eficiente e equilibrada.

3. Promove a saúde da pele

A vitamina C presente no caju estimula a produção de colágeno, uma proteína essencial para manter a firmeza, a elasticidade e a hidratação da pele. Além disso, a fruta contém carotenoides, compostos naturais que ajudam a proteger a pele contra os efeitos nocivos da radiação ultravioleta, reduzindo o risco de manchas, rugas e flacidez. Contudo, é importante lembrar que seu consumo não substitui o uso do protetor solar.

4. Melhora da função cognitiva

As vitaminas do complexo B presentes no caju têm um papel importante na saúde do cérebro. Elas participam da produção de neurotransmissores, substâncias responsáveis pela comunicação entre os neurônios, o que favorece o raciocínio, a memória e outras funções cognitivas. O consumo regular dessas vitaminas pode contribuir para manter o bom desempenho mental e ajudar na prevenção de problemas neurológicos relacionados à deficiência desses nutrientes.