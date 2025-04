6 alimentos proteicos com valor acessível

As proteínas são fundamentais para a saúde, pois participam da formação dos músculos, pele, unhas, enzimas e hormônios, além de ajudarem na recuperação dos tecidos do corpo. Para quem pratica atividade física, o consumo é ainda mais importante, já que elas contribuem para a recuperação muscular e o ganho de massa magra.

Segundo o nutrólogo Dr. Ronan Araujo, foi comprovado há muito tempo que alimentos simples, facilmente encontrados em qualquer mercado e acessíveis para praticamente todos, oferecem excelentes quantidades e qualidades proteicas.

Por isso, abaixo, confira alguns alimentos proteicos com valor acessível!

1. Ovo

O ovo é uma verdadeira celebridade no universo fitness, e não é à toa: dois ovos médios fornecem cerca de 13 gramas de proteína de alto valor biológico, com todos os aminoácidos essenciais que o corpo precisa para recuperação muscular e boa saúde geral. Além disso, é versátil, rápido de preparar e combina com praticamente tudo.

De acordo com estudos publicados no American Journal of Clinical Nutrition, o consumo diário de ovos promove saciedade prolongada, ajuda no controle do peso e ainda melhora a composição corporal. E o melhor: com pouco dinheiro é possível garantir para a semana inteira.