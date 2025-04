Veja os benefícios do cardio antes e depois do treino

Segundo o Dr. Fábio Vieira, PhD em Ciências do Movimento Humano e Pós-Doutor em Neurociências, a ordem dos exercícios pode influenciar diretamente seus resultados. Contudo, a melhor escolha depende do seu objetivo e da forma como seu corpo reage.

Se o seu foco principal for o ganho de massa muscular, priorizar a musculação e deixar o cardio para depois pode ser mais eficiente. Estudos apontam que realizar cardio antes do treino pode reduzir a força e o volume total de repetições, impactando o estímulo para a hipertrofia.

Impactos do cardio e da musculação no cérebro

O cardio e a musculação afetam nosso cérebro de formas distintas. Exercícios aeróbicos melhoram a plasticidade neuronal e aumentam a produção de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, promovendo bem-estar e foco. Já o treino de força estimula o sistema nervoso central, exigindo coordenação e controle motor.

Alternar entre os dois tipos de treino sem comprometer o desempenho exige estratégia. Uma abordagem eficaz pode ser separar os treinos em horários distintos do dia ou em dias alternados, dependendo da rotina e dos objetivos individuais.

A escolha ideal depende do contexto individual e da periodização do treinamento. O mais importante é manter a consistência e alinhar o planejamento às suas necessidades. Se possível, conte com um profissional para personalizar seu treino de acordo com seus objetivos.