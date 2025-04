Horóscopo semanal: previsão dos signos de 07 a 13 de abril de 2025

A semana trará coragem e poderá diminuir alguns desafios, mas ainda pedirá cautela (Imagem: hatsak | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Astrologia

O Sol em Áries fará aspecto positivo com Júpiter, mas tenso com Marte. Esses movimentos indicam bastante energia e coragem para batalhar pelo que deseja. No entanto, também sugerem tendência a ações precipitadas, o que poderá levar a conflitos. Mercúrio voltará ao movimento direto no dia 07 de abril e seguirá em conjunção com Vênus, Saturno e Netuno. Assim, os desafios e os mal-entendidos tenderão a amenizar, mas ainda poderão ocorrer. Por outro lado, Vênus seguirá em movimento retrógrado, indicando obstáculos nas relações. Portanto, será necessário ter mais cuidado com a propensão a se deixar levar por fantasias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Marte em Câncer fará bom aspecto com Urano, Saturno, Netuno, Vênus e Mercúrio, mas tenso com Plutão e o Astro-Rei. Tais movimentações pedirão mais atenção, pois as atitudes intensas e precipitadas tenderão a estar presentes. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um. Áries Os nativos de Áries terão mais disposição para batalhar pelos sonhos e tenderão a se apaixonar com facilidade (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock) Você terá mais disposição para batalhar por seus sonhos e cuidar melhor da autoestima e da aparência. Ademais, o brilho pessoal estará em alta. Apesar disso, deverá direcionar melhor a energia para evitar iniciar muitas coisas e se sobrecarregar. Tenha cautela, também, com a propensão a agir de maneira precipitada e arrogante, pois isso poderá levar a conflitos.

No campo afetivo, a tendência será que se apaixone com facilidade. Contudo, haverá a chance de se deparar com situações que afetarão o ego e desencadearão conflitos. Para não se enganar, procure acolher as emoções e evite agir no calor do momento. Touro Os nativos de Touro deverão cuidar da energia, controlar os impulsos e encerrar os ciclos nocivos (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock) Você seguirá em uma fase introspectiva. Para conseguir ter mais clareza, procure voltar a atenção para o lado interno e cuidar da energia. Ademais, este tenderá a ser um período confuso e sujeito a mal-entendidos, o que poderá desencadear conflitos. Para não se prejudicar, controle os impulsos e evite tirar conclusões precipitadas.

No campo afetivo, a semana será de confusões e encerramentos. No caso, deverá perceber e encerrar os ciclos nocivos. No ambiente familiar, possivelmente irão surgir situações que aflorarão medos e desconfortos. Portanto, acolha as emoções e fuja de atritos. Gêmeos Os nativos de Gêmeos viverão uma semana movimentada no campo social (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock) Uma nova fase se iniciará em sua vida. Será o momento de se interiorizar e assimilar as informações vividas nos últimos meses. Também tenderá a ser um período de encerramentos, em que poderá se confundir. Logo, cuide melhor das emoções e evite tomar decisões precipitadas, pois não terá muita clareza.

Por outro lado, o campo social seguirá movimentado. Você buscará mais a companhia dos amigos, com a sua presença sendo mais solicitada por eles. Além disso, haverá a chance de que os desafios na comunicação amenizem. Entretanto, tenha cautela com a propensão a se deixar levar por ilusões. Câncer Os nativos de Câncer terão uma semana favorável no campo social e no trabalho (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock) Você viverá uma nova fase, em que se dedicará mais à vida social. Com isso, tenderá a reconhecer melhor o potencial do outro, descentralizar a atenção e compreender a importância de cada um no âmbito coletivo. Ademais, sua presença poderá ser bastante solicitada pelos amigos e grupos dos quais faz parte. Como resultado, se sentirá muito feliz ao estar com pessoas que compartilham ideais em sintonia com os seus.