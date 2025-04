Entenda a importância da vacina contra o HPV

Um estudo publicado no British Medical Journal revelou que a vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) reduz em até 83,9% a incidência de câncer de colo do útero e em 94,3% as lesões pré-malignas (CIN3) em mulheres imunizadas na adolescência. A pesquisa divulgada em 2024, que avaliou o impacto do programa de imunização na Inglaterra, reforça a importância dessa estratégia como principal forma de erradicar a doença.

A imunização é uma ferramenta essencial na prevenção do câncer cervical ou útero, com recomendações no Brasil para jovens de 9 a 14 anos conforme as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI). “Quanto mais cedo a vacinação, maior a chance de prevenir complicações graves”, afirma a Dra. Rosana Richtmann, infectologista do Delboni, laboratório da Dasa em São Paulo.