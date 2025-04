4 dicas para os homens cuidarem dos cabelos descoloridos

O “nevou” é uma tendência masculina no Brasil que consiste em descolorir totalmente os cabelos, deixando-os platinados ou quase brancos, lembrando a cor da neve. Essa estética surgiu nas comunidades cariocas e hoje representa uma expressão cultural brasileira. Porém, o processo exige cuidados especiais para evitar danos aos fios e manter a cor.

“É fundamental que essa mudança seja feita por um profissional capacitado. Uma descoloração global é um procedimento complexo, que se não for feito com cuidado pode comprometer não só a saúde do fio, mas também ocasionar lesões e irritações no couro cabeludo”, explica o cabeleireiro e Keune Master Talent John Castaño.